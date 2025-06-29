Полиция раскрыла подробности о пострадавших от газа в ТЦ во Владивостоке

МВД: восемь пострадавших в ТЦ «Реми» во Владивостоке работают в магазине

Все восемь пострадавших в торговом центре «Реми» во Владивостоке, где стало известно о запахе газа, являются сотрудниками магазина. Об этом сообщило УМВД по Приморскому краю в Telegram-канале.

«В результате происшествия пострадали восемь сотрудников магазина. Им оказана медицинская помощь», — говорится в публикации.

До этого очевидица ЧП Анна рассказала «Газете.Ru», что продавцы гипермаркета падали в обморок из-за утечки газа прямо у касс, однако охрана никак не реагировала на их просьбы о помощи.

29 июня стало известно, что посетителей гипермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. Издание отмечает, что спасатели пока не могут определить источник утечки. По информации Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.

Прокуратура Приморского края проводит проверку. Представитель регионального минздрава уточнял, что после ЧП восемь человек были доставлены в больницу на скорой помощи, один обратился самостоятельно. В ведомстве заявили, что у одного из пострадавших состояние средней степени тяжести, он госпитализирован во Владивостокскую больницу №2, у восьми состояние удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение.

Ранее на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление.