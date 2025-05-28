На российском теплоходе произошло массовое отравление

На теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление пассажиров. Как сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT, сотни туристов сняли с рейса в Угличе, где их проверяют врачи.

Инцидент произошел во время круиза по маршруту «Москва – Углич – Валаам – Санкт-Петербург – Кижи – Горицы – Москва». По словам пассажиров, более трети туристов слегли с ротавирусом, среди симптомов — тошнота, диарея и слабость. Отмечается, что некоторых отдыхающих, которым не смогли помочь медики на теплоходе, снимали с круиза в разных городах страны.

По предварительным данным, речь идет о вирусной инфекции, которая распространяется из рейса в рейс. Несмотря на зарегистрированные случаи заболевания, «Михаил Булгаков» отправлялся в следующие рейсы.

Также 28 мая стало известно, что в Ноябрьске возбудили уголовное дело после того, как не менее 18 человек отравились шаурмой. Инцидент произошел в период с 23 по 27 мая в одном из местных кафе быстрого питания. Предварительно установлено, что посетителям реализовывали пищевую продукцию, не соответствующую требованиям безопасности. Это привело к заражению вирусной инфекцией.

Ранее в российском регионе люди массово отравились в местном кафе.