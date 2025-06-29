«Продавцы падали в обморок прямо у кассы»: жительница Владивостока — об утечке газа в ТЦ

Продавцы гипермаркета «Реми» во Владивостоке падали в обморок из-за утечки газа прямо у касс, однако охрана никак не реагировала на их просьбы о помощи. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица ЧП Анна.

«Мы покупали продукты и увидели, как продавцы начали падать в обморок прям около кассы. Кассир, которая обслуживала нас, жаловалась, что ей очень плохо, вызвала охрану. Пришедшие сотрудники не обращали никакого внимания. Кассир попросила нас подтвердить, что действительно пахнет газом и необходимо принять меры. Я и моя подруга сообщили охране, что действительно очень резкий запах газа. Тогда сотрудники начали предпринимать какие-то действия. Сотрудница из последних сил начала обслуживать покупателя, который был за нами. Мы расплатились и поспешили покинуть магазин. Для нас было большим шоком, что охрана, или как правильно называют этот отдел, совсем не спешила реагировать на призывы кассиров о помощи. Сотрудникам абсолютно все равно на других, кассиры падают в обморок, а вышестоящим абсолютно все равно, лишь бы шла работа», — сказала она.

29 июня стало известно, что посетителей гипермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. Издание отмечает, что спасатели пока не могут определить источник утечки. По информации Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.

Прокуратура Приморского края проводит проверку. Представитель регионального минздрава уточнял, что после ЧП восемь человек были доставлены в больницу на скорой помощи, один обратился самостоятельно. В ведомстве заявили, что у одного из пострадавших состояние средней степени тяжести, он госпитализирован во Владивостокскую больницу №2, у восьми состояние удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение.

Ранее на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление.