Во Владивостоке госпитализировали одного человека из ТЦ

Во Владивостоке госпитализировали человека из ТЦ после данных о запахе газа

Во Владивостоке после сообщений о запахе газа в торговом центре (ТЦ) госпитализировали одного человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минздрава Приморского края.

«Было осмотрено девять человек: восемь доставлены «скорой», один самостоятельно обратился», — рассказал он.

По его словам, у одного из пострадавших — состояние средней степени тяжести, он госпитализирован во Владивостокскую больницу №2. У восьми состояние удовлетворительное, им назначено амбулаторное лечение.

В воскресенье, 29 июня, стало известно, что посетителей супермаркета «Реми» во Владивостоке эвакуировали из-за запаха газа в помещении. Telegram-канал Baza сообщал, что несколько человек отравились парами неизвестного вещества. Люди внезапно почувствовали себя плохо, несколько человек потеряли сознание. По информации Telegram-канала Readovka, в ТЦ могла произойти утечка фреона.

Ранее на теплоходе «Михаил Булгаков» произошло массовое отравление.