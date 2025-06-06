Россия – страна великой культуры, и ей есть чем гордиться, а писатель Александр Пушкин является ее достоянием. Об этом в Пушкинский день, который отмечается 6 июня, заявила политконсультант, эксперт ЭИСИ Анна Федорова.

«Не думаю, что найдется кто-то, кто скажет, что Пушкин — это не достояние нашей страны. Конечно, он один из величайших наших поэтов. И я всем рекомендую его перечитать, потому что в 2025 году, когда всем хочется простоты, ясности и легкости, простой, чистый и легкий язык Пушкина воспринимается просто прекрасно», — отметила она.

Также она затронула тему попыток отмены русской культуры в мировом сообществе. По ее словам, уже даже западные авторы признают: отмена русской культуры провалилась.

«Мы видим, например, что на мировые афиши возвращаются Гергиев и Нетребко. Хотя по-прежнему отдельные оппозиционные активисты поднимают вой, утверждая, что ни в коем случае нельзя пускать людей, говорящих по-русски, на мировые сцены. Однако общественность уже так не считает. Театры по всему миру понимают, что без русской культуры им становится хуже, скучнее, и публика этого хочет», — сказала Федорова.

Эксперт ЭИСИ подчеркнула, что уже даже самые убежденные противники России, западные журналисты, начинают сходиться во мнении, что отмена русской культуры провалилась.

«Весь тот безумный запал, который был у впечатлительных общественников в 2022 году, уже, конечно, иссяк», — добавила она.

Говоря о сносе памятников Пушкину и другим россиянам, переименовании улиц и изъятии книг из библиотек на Украине, Федорова назвала это слабостью.

«Эти действия показывают какую-то бесконечную слабость — идеологическую, интеллектуальную и во всех других аспектах. Война с памятниками, которые, как говорится, не могут тебе ответить, и с книгами, которые можно просто выкинуть из библиотек, показывает, что главную борьбу они проигрывают. То есть если не можешь победить на поле боя или в общественном мнении, то иди, сноси памятники», — считает эксперт.

Он напомнила, что война с историческим наследием никогда ни к чему хорошему не приводила и не приведет. По ее мнению, этот раз не станет исключением.