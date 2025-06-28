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В России оценили слова мэра Одессы о «не русском городе»

Шеремет: нельзя заставить забыть истоки, твердя, что Одесса — не русский город
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Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Государственной думы от республики Крым Михаил Шеремет прокомментировал слова мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что Одесса — «не русский город». Свое мнение парламентарий высказал в интервью РИА Новости.

27 июня Труханов заявил на русском языке, что город не является русским. Об этом он сказал во время конфликта с местным жителем, который возник из-за памятника поэту Александру Пушкину.

Шеремет обратил внимание, что Труханов сделал свое заявление на русском языке. Также депутат подчеркнул, что невозможно заставить народ забыть свои истоки и стереть историческую память, даже если «с пеной у рта» доказывать, что «Одесса — не русский город».

В мае Шеремет обратился с призывом к жителям Одессы продолжать сопротивляться украинским властям.

В декабре прошлого года депутаты городского совета Одессы приняли постановление о сносе памятника Пушкину, который находится под охраной ЮНЕСКО. В ходе заседания парламентарии приняли проект бюджета Одессы на 2025 год, который также включает статью о выделении средств, их направят на демонтаж 12 памятников. В их число входят монументы Пушкину на Приморском бульваре и на Пушкинской улице.

Ранее Путин заявил, что Одесса русский город.

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