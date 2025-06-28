Малайзия хочет запустить прямые перелеты в три российских города

Малазийские власти рассчитывают в ближайшие годы запустить прямые рейсы, связывающие страну не только с Москвой, но и с тремя другими городами России. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор по международному продвижению в Офисе по туризму Малайзии Акбал Сетия.

«Я убежден, что Казань, Екатеринбург и Санкт-Петербург станут следующими направлениями, над открытием которых мы будем работать. Не в этом году, но в следующие несколько лет», — сказал Сетия.

Он подчеркнул, что перелеты в Москву и из нее — это приоритетное для Малайзии направление, но после открытия рейсов в российскую столицу власти рассчитывают связать королевство и с другими городами.

В мае премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудил со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным вопрос возобновления прямого авиасообщения в страну.

В декабре 2024 года посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай сообщил, что оба государства заинтересованы в прямом авиасообщении. Он отметил, что Ибрагим вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на эту тему во Владивостоке.

Ранее в Абхазии чиновницу уволили после высказывания о российских туристах с дошираком.