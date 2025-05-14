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Россия и Малайзия могут возобновить прямое авиасообщение

Премьеры России и Малайзии обсудили возобновление прямого авиасообщения
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Fasttailwind/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудил со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным вопрос возобновления прямого авиасообщения в страну. Об этом сообщил глава малазийского кабмина в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили восстановление прямых рейсов... в Малайзию и укрепление связей между людьми. Я также передал официальное приглашение премьер-министру Мишустину посетить Малайзию с делегацией российских правительственных и деловых лидеров в ближайшем будущем», — написал премьер Малайзии.

О планах открытия прямого авиасообщения Малайзии и России Ибрагим сообщал в сентябре 2024 года. Премьер отмечал, что в стране фиксировался рост притока российских туристов.

В декабре 2024 года посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай сообщил, что страны заинтересованы в прямом авиасообщении. Он отметил, что Ибрагим вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке.

Ранее Малайзия отвергла призыв США не выстраивать отношения с Россией.

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