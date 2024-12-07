Россия и Малайзия планируют организовать прямое авиасообщение

Россия и Малайзия обсуждают запуск прямого авиасообщения, обе стороны заинтересованы в этом. Об этом рассказал ТАСС посол Малайзии в Москве Чеонг Лун Лай.

Он отметил, что премьер-министр Анвар Ибрагим вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке.

«В настоящее время обе стороны пытаются найти решение, чтобы запустить прямые рейсы. Этот вопрос на столе. Это в интересах и Малайзии, и России найти такую возможность», — сказал дипломат.

В конце ноября сообщалось, что власти Пакистана работают над открытием прямого авиасообщения с Россией и Белоруссией в рамках усилий по укреплению торговых отношений и улучшению региональной связи.

В июне стало известно, что в России обсуждается вопрос возобновления прямого авиасообщения с Индонезией, Саудовской Аравией и Южной Кореей. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмечал, что в настоящее время страна имеет прямое международное авиасообщение с 38 государствами.

Ранее сообщалось, что россияне выбрали Таиланд, Индонезию и Малайзию для отдыха за рубежом в ноябре.