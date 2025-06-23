В Абхазии чиновницу уволили после высказывания о российских туристах с «дошираком»

В Абхазии чиновницу Лакербая освободили от должности после критики туристов из РФ

В Абхазии освободили от должности главу отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Кристину Лакербая после высказывания о российских туристах. Об этом заявил глава ведомства Астамур Логуа на встрече с главой республики Бадрой Гунбой, сообщает пресс-служба президента в Telegram-канале.

Глава государства выразил возмущение по поводу слов чиновницы. Он подчеркнул, что эта ситуация наносит ущерб авторитету республики.

«‎Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку», — сказал Гунба.

22 июня Кристина Лакербая заявила, что туристы, приезжающие «за 300 рублей», «не нужны» республике, так как не покупают сувениры и питаются «Дошираком». Предположительно, чиновница имела в виду туристов, приезжающих в республику по турам крупного оператора из РФ, которому удалось значительно снизить цены на проживание в ряде отелей. Ее заявление вызвало негативную реакцию среди россиян: в комментариях в соцсетях они пожаловались на проблемы с качеством сервиса и устаревшей инфраструктурой в Абхазии. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в РСТ ответили на слова абхазской чиновницы о нищих туристах из России.