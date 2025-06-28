После крушения самолета в Подмосковье возбуждено уголовное дело

После крушения легкомоторного самолета в Подмосковье следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Об этом сообщает в Telegram-канале Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

В ведомстве рассказали, что Як-18Т вылетел с аэродрома Северка, без согласования. По предварительной информации, он упал, когда пилот выполнял фигуру высшего пилотажа.

Это произошло около 14:20 у деревни Паново поблизости от Коломны. Двигатель Як-18Т вышел из строя, самолет вошел в пике и рухнул. Пилот и пассажиры не выжили. На место происшествия выехали следователи. Mash уточнил, что у воздушного судна не было сертификата летной годности (документа, подтверждающего пригодность к полетам). Як-18Т под номером 0856 принадлежал частному пилоту. Во время крушения самолетом управлял его знакомый.

Ранее единственный выживший при крушении Boeing 787 в Индии рассказал о катастрофе.