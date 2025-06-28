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Следователи выехали на место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

СК: сотрудники выехали на место крушения в Московской области
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Максим Блинов/РИА Новости

Следователи выехали на место крушения легкомоторного самолета в Подмосковье в результате которого, по предварительным данным, не выжили четыре человека. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«‎Устанавливаются обстоятельства крушения 28 июня 2025 года легкомоторного самолета с людьми на борту в Московской области»‎, — сказано в сообщении.

Специалисты осматривают место происшествия, выясняют все причины и условия случившегося.

28 июня в Подмосковье произошло крушение легкомоторного самолета. Как писал Telegram-канал SHOT, воздушное судно загорелось сразу после падения.

В июле прошлого года в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной разбился Sukhoi Superjet 100. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю. Воздушное судно превысило заданную скорость и перешел в пикирование. Через несколько дней после катастрофы в Карачаево-Черкесии, в районе населенного пункта Красный Курган упал легкомоторный самолет.

Ранее британец рассказал, как чудом избежал полета на разбившемся в Индии самолете.

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