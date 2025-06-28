Стало известно, что у разбившегося в Подмосковье самолета не было документов

Mash: у рухнувшего в Подмосковье самолета не было сертификата летной годности

У разбившегося в Подмосковье легкомоторного самолета не было сертификата летной годности (документ, подтверждающий пригодность к полетам), пишет Mash.

По информации Telegram-канала, Як-18Т под номером 0856 принадлежал частному пилоту. Во время крушения самолетом управлял его знакомый. Также в салоне находились трое пассажиров.

Около 14:20 двигатель Як-18Т вышел из строя, самолет вошел в пике и рухнул у деревни Паново поблизости от Коломны. Пилот и пассажиры не выжили. На место происшествия выехали следователи.

В начале июня самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в Ершовском районе Саратовской области. ЧП произошло во время сельскохозяйственных работ по распылению удобрений около села Новорепное. При этом пострадал пилот воздушного судна. После случившегося следователи провели осмотр места происшествия и организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех причин, условий и обстоятельств инцидента.

Ранее выжившая после катастрофы в Южной Корее стюардесса заговорила.