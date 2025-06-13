«Вокруг были тела»: как спасся единственный выживший при крушении самолета в Индии

40-летний Вишвашкумар Рамеш — единственный выживший при крушении Boeing 787 в Индии — рассказал журналистам о катастрофе. По его словам, после взлета самолет «как будто остановился в воздухе», а затем рухнул на общежитие медколледжа. Сам Рамеш сидел на месте 11А возле аварийного выхода, который разворотило при столкновении с землей — именно через него мужчина и выбрался. При этом выход с противоположенной стороны самолета оказался заблокирован стеной здания. Сейчас выживший находится в больнице с ожогами и ушибами, а СМИ и врачи называют его спасение чудом.

Единственный выживший при крушении пассажирского Boeing 787 Dreamliner в Индии, 40-летний гражданин Великобритании индийского происхождения Вишвашкумар Рамеш рассказал, что сам не понимает, как сумел спастись.

«Я не верю, что я выжил. Некоторое время я думал, что тоже умру. <...> Когда я открыл глаза [после крушения], я понял, что жив, и попытался отстегнуться от сиденья и выбраться. На моих глазах [погибли] стюардесса и другие», — поделился пассажир лайнера.

По его словам, после взлета раздался громкий шум, самолет «как будто остановился в воздухе», а в салоне начали мигать белые и зеленые огни. После этого авиалайнер неожиданно на полной скорости врезался в общежитие медицинского колледжа. Мужчина почувствовал удар и потерял сознание. Когда очнулся, в салоне уже начался пожар, а у него была обожжена левая рука. Рамеш рассказал, что аварийный выход самолета со стороны его места разворотило во время крушения, при этом он оказался не заблокирован — в отличие от выхода с другой стороны, который был перекрыт стеной общежития.

«Когда я увидел выход, подумал, что смогу выбраться. Я попытался и смог. Может быть, люди, которые были на другой стороне самолета, не смогли этого сделать <...> Когда я встал, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу», — сказал мужчина.

Родной брат Рамеша Аджай также был в самолете — но сидел в другом ряду. «Он летел со мной, и я больше не могу его найти. Пожалуйста, помогите мне найти его», — обратился выживший к журналистам.

Сейчас Рамеш находится в больнице. По данным Reuters, у него диагностировали ушибы и ожоги . Пострадавший уже связался со своей семьей: его родственники экстренно пытаются вылететь в Индию из Лондона и «убиты горем» из-за судьбы Аджая.

close Indian Ministry of Home Affairs/AP

«Чудо места 11А»

О том, что Рамеш выжил, стало известно 12 июня — через несколько часов после катастрофы. Очевидцы крушения сняли на видео, как мужчина, хромая, идет по дороге на месте крушения лайнера. У него на лице видны кровоподтеки, а белая футболка испачкана кровью.

По данным местной полиции, мужчина сидел на месте 11A — прямо возле аварийного выхода с левой стороны. Эту информацию подтверждает и опубликованный в соцсетях билет Рамеша.

Британские СМИ уже назвали его спасение «чудом места 11А». При этом эксперты предупреждают, что считать это место самым безопасным в самолете не стоит — не всегда рядом с ним находится выход.

«Пассажир сидел рядом с аварийным выходом — это, очевидно, было самое безопасное место в тот день. Но это не всегда 11А, это просто 11А в этой конфигурации Boeing 787», — пояснил глава сиднейской компании AvLaw Aviation Consulting Рон Барч.

Обычно наиболее безопасной считается задняя часть самолета: исследование Popular Mechanics 2007 года, на которое ссылается Reuters, показало, что у пассажиров задних рядов статистически больше шансов выжить при аварии.

«Его (Рамеша. — «Газета.Ru») спасение... и то, что он избежал каких-либо серьезных травм, было не чем иным, как чудом. Он также осознает это и немного потрясен произошедшим», — сказал Reuters сотрудник Гражданской больницы в Ахмадабаде.

Крушение Boeing 787

12 июня самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение oколо города Ахмадабада на западе Индии. Борт упал на общежитие медицинского колледжа. Это первое крушение авиалайнера этого типа за всю историю эксплуатации модели с декабря 2009 года.

Boeing 787 Dreamliner упал на общежитие в Индии: более 200 человек погибли В Индии сразу после взлета самолет упал на общежитие студентов-медиков, а затем взорвался... 12 июня 18:10

На борту воздушного судна находились 10 членов экипажа и 232 пассажира. Точное число жертв пока не названо: среди них — не только те, кто был в самолете, но находившиеся в общежитие. По предварительным данным, погибли не менее 240 человек. Авиакатастрофа вошла в десятку крупнейших за все время существования авиации.

Индийские власти пока не огласили официальные причины падения самолета. Авиакомпания Air India пояснила, что расследование займет время. Авиапроизводитель Boeing уже сформировал группу экспертов, которая может поехать в Индию, чтобы помочь с расследованием. На месте крушения спасатели искали не только людей, но и части самолета, так как это также может помочь установить причину произошедшего.

Эксперты называли в числе возможных причин столкновение борта с птицами.