«Маловато»: Путин назвал зарплату в 70 тысяч рублей недостаточной

Путин считает зарплату в 60-70 тысяч рублей в студотрядах недостаточной

Президент России Владимир Путин заявил, что современные заработки в студенческих отрядах недостаточно высоки. Его комментарий прозвучал во время видеоконференции по случаю открытия молодежных центров, передает ТАСС.

На вопрос главы государства о доходах командир студотряда из Архангельской области сообщила о заработке 60-70 тысяч рублей в месяц.

«Маловато. В наше время мы получали 1–1,5 тысячи рублей, но тогда это были хорошие деньги — «Жигули» стоили 5 тысяч», — отметил Путин, вспоминая советский опыт работы в стройотрядах.

Путин по видеосвязи принял участие в открытии шести новых молодежных центров в разных регионах страны. Мероприятие приурочено к празднованию Дня молодежи, который отмечается 28 июня. В ходе своего выступления президент заявил, что страна предоставляет молодым людям безграничные возможности для реализации.

День молодежи в России отмечается в последнюю субботу июня. В 2025 году праздник выпал на 28-е число. Дату официально утвердили указом президента в мае 2023 года.

Ранее Путин поздравил с Днем молодежи находящихся в зоне СВО бойцов.