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Путин поздравил с Днем молодежи находящихся в зоне СВО бойцов

Путин поздравил с Днем молодежи россиян, выполняющих свой долг в зоне СВО

Президент России Владимир Путин поздравил с Днем молодежи россиян, «которые выполняют свой долг в зоне специальной военной операции». Об этом сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что бойцы в зоне СВО своим примером задают молодым россиянам нравственные ориентиры: своей жизнью доказывают, «какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству, в готовности в любой ситуации поставить выше всего Родину».

Глава государства отметил важность того, чтобы активно включать ветеранов СВО в работу с молодежью, чтобы она видела, «на кого действительно стоит равняться».

День молодежи начали отмечать в СССР в 1958 году, тогда он приходился на последнее воскресенье июня. После распада Союза, в 1993 году президент Борис Ельцин установил фиксированную дату празднования — 27 июня, которая оставалась неизменной 30 лет. В 2023-м Владимир Путин подписал распоряжение о переносе праздника на последнюю субботу июня, чтобы День молодежи, к которому традиционно приурочивают фестивали и другие мероприятия, всегда выпадал на выходной день.

Ранее в Кремле рассказали о планах Путина в День молодежи.

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