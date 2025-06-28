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Путин в День молодежи принял участие в открытии новых молодежных центров в регионах

Путин открыл молодежные центры в шести регионах в День молодежи
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Александр Демьянчук/РИА Новости

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии шести новых молодежных центров в разных регионах страны. Мероприятие приурочено к празднованию Дня молодежи, который отмечается 28 июня, сообщает РИА Новости.

Новые центры созданы для поддержки различных категорий молодежи: участников «Движения первых», студенческих отрядов, молодых жителей малых городов и сельских территорий, а также нуждающихся в психологической помощи. Они откроются в Хабаровском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской области, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Херсонской области.

Главными площадками праздничных мероприятий станут Омск и Пермь – молодежные столицы России 2025 года, получившие этот статус по итогам конкурса «Время молодых».

В ходе своего выступления Путин заявил, что страна предоставляет молодым людям безграничные возможности для реализации.

День молодежи в России отмечается в последнюю субботу июня. В 2025 году праздник выпал на 28-е число. Дату официально утвердили указом президента в мае 2023 года.

Ранее Путин поблагодарил молодое поколение за вклад в развитие России.

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