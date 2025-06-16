На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британец рассказал, как чудом избежал полета на разбившемся в Индии самолете

Sun: британец в последнюю минуту сдал билет на разбившийся в Индии самолет
close
Ajit Solanki/AP

Британский бизнесмен, купивший билет на потерпевший крушение самолет в Индии, сдал его в последнюю минуту из-за резко изменившихся планов. Об этом он рассказал в интервью газете Sun.

Мужчина находился в рабочей поездке в Индии и 12 июня должен был лететь в Лондон. Но в последний момент коллеги посоветовали ему перенести вылет на тот же рейс, только на 14 июня из-за плотного графика. По совпадению, за бизнесменом было забронировано место 11А у аварийного выхода — на нем же сидел единственный выживший в авиакатастрофе 12 июня.

«Это шок. Такое странное совпадение... Я очень благодарен за то, что принял это решение именно тогда», — сказал британец.

Пассажирский самолет Boeing 787 Dreamliner разбился 12 июня около города Ахмадабада. По данным авиакомпании Air India, которая выполняла рейс, на борту находились 242 человека. Выжить удалось только одному.

Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа, там также есть жертвы.

Как сообщило издание India Today, за несколько минут до крушения пилот самолета сообщил диспетчерам о нехватке тяги при взлете. Последними словами капитана воздушного судна были «тяга не достигнута» , «падение», «линия связи во время передачи очень слабая» и «сигнал бедствия».

Ранее на месте крушения самолета в Индии нашли второй «черный ящик».

Все новости на тему:
Крушение самолета в Индии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами