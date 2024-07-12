В Подмосковье разбился самолет

В Московской области рухнул самолет Sukhoi Superjet 100. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, воздушное судно потерпело крушение в районе деревень Апраксино и Малое Карасево. Очевидцы рассказали журналистам, что сначала борт резко накренился, а затем пошел на снижение и врезался в землю.

После крушения над местом происшествия заметили вертолет.

Согласно предварительной информации, на борту разбившегося самолета не было пассажиров, а только три члена экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

До этого сообщалось о крушении самолета в Татарстане, где легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря. Он выполнял экскурсионный полет. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, троих туристов, включая ребенка, спасти не удалось.

Ранее военный самолет разбился в Польше.