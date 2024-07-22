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Стали известны обстоятельства крушения самолета Superjet в Подмосковье

МАК установил обстоятельства крушения Superjet в Московской области

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Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, который разбился в Московской области, превысил заданную скорость и перешел в пикирование. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование», — сказали в комитете.

Там отметили, что экипаж пытался вывести воздушное судно из пикирования с помощью рукояти управления, но у них не получилось это сделать.

В пресс-службе также заявили, что МАК продолжает расследование крушения Sukhoi Superjet 100, причины авиационного происшествия пока не определены.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Позже выяснилось, что «Суперджет» выполнял тренировочный полет. Внутри находились трое членов экипажа — штурман и двое пилотов. Никого из них спасти не удалось.

По одной из версий, Sukhoi Superjet 100 мог упасть из-за неправильной установки датчиков угла атаки во время технического обслуживания на Луховицком авиазаводе. Предполагается, что один из техников установил два из четырех датчиков угла атаки с отклонением от нормы в пять градусов, что и привело к крушению воздушного судна.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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Крушение «Суперджета»
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