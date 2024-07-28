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В Карачаево-Черкессии упал легкомоторный самолет

«112»: в Карачаево-Черкессии упал легкомоторный самолет, погиб человек

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Dizzy_Studio/Shutterstock

В Карачаево-Черкессии, в районе населенного пункта Красный Курган упал легкомоторный самолет. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Инцидент произошел в районе населенного пункта Красный Курган. На борту находились два человека. На место стягивают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что один из пострадавших погиб, второго пытаются реанимировать.

12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной в Московской области крушение потерпел Sukhoi Superjet 100. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

Выяснилось, что экипаж воздушного судна перешел на ручное управление боковой ручкой управления (БРУ) и двигателями, однако снижение остановить не удалось.

Ранее сообщалось, что под Ереваном разбился Як-52.

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