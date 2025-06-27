На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье потушили крупный пожар на складе стройматериалов

МЧС сообщило о ликвидации горения на складе стройматериалов в деревне Шелепино

В подмосковной деревне Шелепино пожарные ликвидировали открытое горение на складе со строительными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров.

Пожар произошел в Дмитровском городском округе. На месте продолжаются работы по проливке и разбору конструкций. В тушении участвовали 57 специалистов и 21 единица техники.

Накануне в Ивделе Свердловской области ликвидировали пожар в многоэтажном доме после хлопка газового баллона в квартире на втором этаже. В МЧС отметили, что из-за сильной захламленности квартиры площадь огня составила 80 квадратных метров.

25 июня в жилом доме на Кленовом бульваре в Москве произошел пожар. Жителей многоэтажного здания эвакуировали. На место прибыли спасатели МЧС РФ. Подробности случившегося уточнялись.

Ранее две девочки из любопытства спалили дом культуры в селе под Костромой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами