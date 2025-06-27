В Подмосковье потушили крупный пожар на складе стройматериалов

МЧС сообщило о ликвидации горения на складе стройматериалов в деревне Шелепино

В подмосковной деревне Шелепино пожарные ликвидировали открытое горение на складе со строительными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 1,5 тыс. квадратных метров.

Пожар произошел в Дмитровском городском округе. На месте продолжаются работы по проливке и разбору конструкций. В тушении участвовали 57 специалистов и 21 единица техники.

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