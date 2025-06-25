В Москве произошел пожар в жилом доме

В жилом доме на Кленовом бульваре в Москве произошел пожар. Об этом сообщает РЕН ТВ в своем Telegram-канале.

Жителей многоэтажного дома эвакуировали. На место прибыли спасатели МЧС РФ. Отмечается, что из одной из квартир идет черный дым. Подробности случившегося выясняются.

9 июня сообщалось, что на западе Москвы произошел пожар в квартире на седьмом этаже, дом расположен на Гжатской улице. Принятыми мерами пожар ликвидирован на площади 45 квадратных метров, пострадавших нет. При этом с верхних этажей пожарно-спасательные подразделения спасли ребенка. На месте работали 33 сотрудника и 10 единиц техники МЧС России.

В начале июня сообщалось, что на Алтае мужчина устроил пожар в многоквартирном доме, не потушив окурок. Инцидент произошел, когда местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил окурок в сторону пепельницы, но не проверил, потух ли он.

Ранее две девочки из любопытства спалили дом культуры в селе под Костромой.