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В Свердловской области ликвидировали пожар в многоэтажном доме после взрыва газа

МЧС: в Ивделе ликвидировали пожар в пятиэтажном доме, где произошел взрыв газа
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МЧС России

В Ивделе Свердловской области ликвидировали пожар в многоэтажном доме после хлопка газового баллона в квартире на втором этаже. Об этом РИА Новости сообщили в МЧС России.

«Из-за сильной захламленности квартиры площадь пожара составила 80 квадратных метров. В 3:33 пожар был локализован. В 3:40 открытое горение на пожаре ликвидировано», — сказали в ведомстве.

До этого глава Ивдельского муниципального округа Владимир Михель сообщил, что в Ивделе для пострадавших в результате хлопка бытового газа развернули пункт временного размещения в гостинице.

Также глава округа заявил, что пострадавшим будет оказана психологическая помощь специалистом комплексного центра по социальному обслуживанию населения.

Хлопок бытового газа в Ивделе произошел утром 26 июня. Из-за сильной захламленности квартиры, в которой случился хлопок, площадь пожара составила 80 квадратных метров. Из дома эвакуированы 29 человек, включая восемь детей. В ходе разбора конструкций спасатели обнаружили двух человек без признаков жизни.

Ранее в Кабардино-Балкарии семь человек пострадали при взрыве газа.

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