В Подмосковье произошел крупный пожар на складе со стройматериалами

МЧС: в деревне Шелепино загорелся склад со стройматериалами

В подмосковной деревне Шелепино произошел крупный пожар на складе со строительными материалами. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«В деревне Шелепино загорелся склад со строительными материалами на 1,5 тыс. квадратах. К тушению привлекаются 57 специалистов и 21 единица техники», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в настоящее время пожар локализован.

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