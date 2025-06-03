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Общество
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Две девочки из любопытства спалили Дом культуры в селе под Костромой

В Костромской области дети из любопытства устроили пожар и сожгли Дом культуры
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МЧС России

В Костромской области дети спалили сельский Дом культуры, сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в селе Олешь Костромской области. По данным ведомства, виновницами пожара стали две девочки в возрасте 6 и 9 лет. Сначала они из любопытства подожгли древесную бересту на крыльце здания, попытались затоптать возникшее пламя, но безуспешно. Обошлось без пострадавших.

«Пожар на 312 квадратах потушили 15 огнеборцев и 3 автоцистерны МЧС России. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. К работе подключилась комиссия по делам несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

До этого в Иркутской области дети спалили баню, сарай и два дома. Инцидент произошел в поселке Жигалово. Двое мальчиков семи и восьми лет играли в гараже. Друзья сложили в ведро бумагу и пенопласт и подожгли. Огонь не разгорелся, мальчикам стало скучно, и они ушли. Спустя время, вернувшись обратно, они увидели, что гараж охвачен огнем. Дети сообщили взрослым о случившемся и попросили вызвать пожарных. Пламя перешло на два двухквартирных дома, соседскую баню и сарай. К моменту прибытия пожарных огонь охватил более 200 квадратных метров, возгорание удалось потушить.

Ранее дети развели костер и сожгли пять гектаров леса в Бурятии.

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