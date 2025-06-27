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Три российских аэропорта приостановили работу

Росавиация: работа аэропортов Волгограда, Самары и Саратова временно ограничена
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Работа аэропортов Самары и Саратова временно ограничена. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW), Саратов (Гагарин; UWSG)», — говорится в сообщении.

Несколькими часами ранее аэропорт Волгограда приостановил работу в целях обеспечения безопасности. По словам Кореняко, авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Накануне в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко уточнил, что воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы по соображениям безопасности. Спустя примерно 80 минут аэропорт возобновил работу.

Ранее в Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ.

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