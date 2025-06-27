Аэропорт Волгограда приостановил работу в целях обеспечения безопасности. Об этом этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Волгограда (код ИКАО: URWW)», — говорится в сообщении.

Накануне в московском аэропорту Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Кореняко уточнил, что воздушная гавань временно не принимала и не отправляла рейсы по соображениям безопасности. Спустя примерно 80 минут аэропорт возобновил работу.

В этот же день ограничения на прием и выпуск самолетов были сняты в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска. Пока авиагавани не работали, на запасные аэродромы ушли 12 летевших в Казань самолетов и один — в Ульяновск. Таким образом, ограничения в Казани действовали почти 13 часов, в Нижнекамске — 12 часов, а в Ульяновске — более 13 часов.

Ранее в Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ.