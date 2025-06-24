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В Минэкономразвития не увидели рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ

Минэкономразвития: рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в РФ нет
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Ajit Solanki/AP

Министерство экономического развития России не видит рисков приостановки полетов зарубежных авиакомпаний в страну из-за периодического закрытия аэропортов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

Он подчеркнул, что не видит никаких серьезных рисков приостановки полетов. По его словам, Росавиация оперативно отрабатывает такие ситуации. Министерство находится с ней в постоянном контакте. Кондратьев отметил, что в стране хорошо работает связка Минэкономразвития, Росавиации и туристического бизнеса. Поэтому он не считает возможным появление каких-либо проблем.

24 июня сообщалось, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации в московских аэропортах Внуково и Шереметьево введены временные ограничения на выполнение рейсов, как на прибытие, так и на отправку.

Ранее авиакомпания из ОАЭ отменила рейсы в Петербург до 30 июня.

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