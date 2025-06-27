Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновилось

Движение автомобилей по Крымскому мосту вновь открыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по оповещению населения о ситуации на объекте.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — отмечается в сообщении.

В 00:06 движение перекрыли. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили «сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».

До этого жители крымской Керчи рассказали, что слышали как минимум два взрыва над городом. По словам горожан, система противовоздушной обороны (ПВО) отработала по украинским беспилотникам. Люди видели яркие вспышки со стороны Черного моря.

По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 0:00 по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили семь дронов над Курской областью, четыре — над Брянской, еще четыре — над Крымом и один — над акваторией Черного моря.

Ранее дрон ВСУ сбили над Крымским мостом, обломки упали на дорогу.