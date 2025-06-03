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Дрон ВСУ сбили над Крымским мостом, обломки упали на дорогу

Mash: обломки дрона ВСУ упали на Крымский мост
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Над Крымским мостом утром 3 июня был сбит беспилотник ВСУ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«ВСУшный дрон сбили прямо над Крымским мостом сегодня утром. Обломки упали на дорогу. По информации Mash, все произошло в районе 6 утра. По реактивному дрону отработала ПВО. В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны Тамани», — отмечается в публикации.

После инцидента проезд по мосту был закрыт на три часа для проверки дорожного полотна специалистами и уборки обломков.

До этого сообщалось, что движение по Крымскому мосту было перекрыто длительное время.

Также была названа причина взрыва на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. По предварительным данным, он произошел во время перекачки топлива.

Ранее движение по Крымскому мосту возобновили после приостановки.

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