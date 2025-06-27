Над Крымом прогремели взрывы

Жители крымской Керчи рассказали, что слышали как минимум два взрыва над городом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам горожан, система противовоздушной обороны (ПВО) отработала по украинским беспилотникам. Люди видели яркие вспышки со стороны Черного моря.

В 00:06 временно перекрыли движение автотранспорта по Крымскому мосту. Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили «сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».

По данным Минобороны РФ, с 20:00 до 0:00 по московскому времени средства ПВО перехватили и уничтожили семь дронов над Курской областью, четыре — над Брянской, еще четыре — над Крымом и один — над акваторией Черного моря.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что защита города и Крыма от атак украинских ракет и беспилотных летательных аппаратов была значительно усилена. По его словам, в последнее время практически не происходит ракетных атак, так как они перехватываются еще над морем. Атаки беспилотников отбиваются примерно по такой же схеме.

Ранее китайский журналист получил ранение после атаки ВСУ на Курскую область.