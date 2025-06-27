Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по оповещению населения о ситуации на объекте.

Автомобилистов, находящихся на мосту и в зоне досмотра, попросили «сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности».

Сообщение об ограничении движения транспорта было опубликовано в 00:06.

3 июня движение по Крымскому мосту также перекрывали. В этот день служба безопасности Украины заявила, что несколько месяцев готовила операцию по минированию опор Крымского моста, которую лично курировал председатель ведомства Василий Малюк. А российские военные Telegram-каналы рассказали, что никакого минирования не было — Вооруженные силы Украины попытались ударить по мосту подводным дроном.

В Кремле подтвердили, что у сооружения произошел взрыв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никаких повреждений объект не получил и работает в штатном режиме.

Ранее дрон ВСУ сбили над Крымским мостом, обломки упали на дорогу.