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Средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА над территорией России

Минобороны: средства ПВО за 4 часа сбили 16 украинских БПЛА над регионами РФ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

С 20:00 до 0:00 по московскому времени семь дронов сбили над Курской областью, четыре — над Брянской, еще четыре — над Крымом и один — над акваторией Черного моря.

Днем 26 июня Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили 205 БПЛА Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции и над регионами России.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что все украинские дроны, которые пытаются в последние полтора-два месяца атаковать регион, сбиваются силами российской ПВО. Глава региона подчеркнул, что Минобороны РФ значительно усилило свою группировку. В результате вражеские беспилотные аппараты не в состоянии наносить удары по территории области, поскольку силы противовоздушной обороны их сбивают.

Ранее китайский журналист получил ранение после атаки ВСУ на Курскую область.

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