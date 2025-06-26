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Омбудсмен раскрыла подробности о состоянии пострадавшего в Шереметьево ребенка

Омбудсмен Мишонова: все рефлексы пострадавшего в Шереметьево ребенка в норме
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Shutterstock/FOTODOM

Все рефлексы ребенка, который пострадал в результате нападения в аэропорту Шереметьево, находятся в норме. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

«Заехала в центр Рошаля. Застала нашего мальчика, когда его осматривала врач-невролог. Малыша доктор похвалила. Говорит, что все рефлексы и показатели для такой тяжелой травмы в норме», — написала омбудсмен.

Мишонова добавила, что врачи планируют постепенно снижать седативную поддержку. По ее словам, это необходимо для спокойного выхода ребенка из медикаментозного сна.

23 июня мальчик прилетел в Шереметьево вместе с матерью. Родительница отвлеклась, чтобы достать коляску. В этот момент 31-летний мужчина схватил ребенка и бросил на пол с высоты своего роста.

Пострадавший получил травму головы и позвоночника, пациента ввели в медикаментозную кому. Серьезных повреждений мозга мальчик не получил.

26 июня Химкинский суд Московской области заключил под стражу Владимира Витикова, который подозревается в нападении на ребенка в аэропорту Шереметьево. Мужчина будет содержаться под арестом до 24 августа.

Ранее стало известно, что обвиняемый в нападении на ребенка в Шереметьево может страдать шизофренией.

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