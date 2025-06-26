Арестован мужчина, бросивший ребенка об пол в аэропорту Шереметьево

В Подмосковье суд арестовал мужчину, бросившего ребенка об пол в Шереметьево

Химкинский суд Московской области заключил под стражу Владимира Витикова, который бросил ребенка об пол в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости.

Витиков будет содержаться под арестом до 24 августа.

Инцидент произошел 23 июня, когда прилетевший рейсом Кабул — Москва 31-летний уроженец Белоруссии ждал свой багаж. В какой-то момент он схватил двухлетнего ребенка и с силой бросил его головой об пол. Мальчик потерял сознание, первую помощь ему оказали сотрудники аэропорта. Ребенок был госпитализирован. Мужчину задержали.

По данным СМИ, после произошедшего мальчик впал в кому. Медики оценили его состояние как тяжелое, у пострадавшего диагностированы перелом позвоночника и свода черепа.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что задержанный за нападение на ребенка в московском аэропорту Шереметьево находился в состоянии наркотического опьянения. По словам знакомых мужчины, он не употреблял наркотики и не проявлял агрессию к окружающим. Он сам является отцом полуторагодовалой девочки.

Ранее в Подмосковье женщина дала пощечину ребенку, обидевшему ее сына.