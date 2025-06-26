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Толпа избила пермяка ногами из-за конфликта на парковке и это попало на видео

На видео попало, как в Перми избили водителя ногами из-за конфликта на парковке

Мужчину жестоко избили на улице Пушкина в Перми, сообщает Telegram-канал «Новости Перми и Края».

«По словам очевидцев, он и девушка якобы перегородили въезд на парковку. У одного из агрессоров при себе находился пистолет. Местные слышали выстрелы. Позже пострадавшего увезла скорая. Угрозы его жизни и здоровью нет», — говорится в сообщении канала.

Судя по видео, мужчину били ногами и руками. Полицейские установили всех участников конфликта и опросили их.

До этого в Краснодаре подростки избили охранника парковки. После нападения подростки забросали припаркованные автомобили бутылками и камнями.

Также сообщается, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее на видео попала драка на проезжей части во Владивостоке.

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