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Ребенка, пострадавшего от удара о пол в Шереметьево, скоро выведут из медикаментозной комы

Shot: пострадавшего в Шереметьево мальчика могут скоро вывести из комы
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Telegram-канал SHOT

Мальчик, пострадавший от падения на пол в Шереметьево, остается в тяжелом состоянии, но у него наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, у ребенка проверили рефлексы, они в норме.

«Сейчас ребенка постепенно готовят к пробуждению от медикаментозного сна», – сообщается в публикации.

По словам главврача центра имени Рошаля Татьяны Шаповаленко, во время нападения двухлетний пациент не получил грубых повреждений структур головного мозга.
Специалисты проводят терапию, которая способствует уменьшению отека мозга. Прогноз на восстановление ребенка «спокойный».

Мальчик пострадал после прилета в аэропорт Шереметьево. Мать отвлеклась, чтобы взять коляску, тем временем стоявший рядом мужчина схватил ребенка и ударил его о пол. В результате мальчик получил перелом позвоночника и свода черепа.

Подозреваемого задержали, ему уже предъявили обвинения.

Ранее в Подмосковье мужчина сбил подростка с мотоцикла и избил черенком от лопаты.

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