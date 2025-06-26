В Подмосковье мужчина сбил подростка с мотоцикла и избил черенком от лопаты

Житель Подмосковья сломал руку подростку за езду на мотоцикле по деревне

В Подмосковье мужчина напал на подростка за то, что он ездил на мотоцикле, сообщают «Осторожно, новости».

Инцидент произошел еще летом прошлого года, после чего было возбуждено уголовное дело, но, по словам матери пострадавшего, до суда оно так и не дошло. 23 июня 2024 года сын женщины, 15-летний Марк, проводил время в деревне Афанасово, где живет его отец. В тот день мальчик и его друг решили покататься на мотоциклах.

Когда подростки возвращались с другого конца деревни, навстречу им вышел местный житель с черенком от лопаты в руках, который сбил Марка с мотоцикла и избил его. У несовершеннолетнего выявили закрытый перелом со смещением.

«У них это в поселке не первый случай, когда нападают на детей», — говорит мама Марка.

Семья пострадавшего считает, что уголовное разбирательство специально затягивают, и уже подала заявление в Генпрокуратуру.

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