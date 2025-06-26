В Краснодарском крае мужчина забрался на Вечный огонь

Мужчина забрался на Вечный огонь в центре Армавира (Краснодарский край), полиция организовала проверку Об этом сообщается пресс-служба МВД.
Инцидент произошел на аллее Героев-Армавирцев.
Отмечается, что полиция инициировала проведение проверки, в ходе которой будет установлена личность мужчины, а его действиям дана правовая оценка.
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге троим местным жителям, включая одного несовершеннолетнего, предъявлено обвинение в осквернении символа воинской славы.
Также в июне сообщалось, что в Краснодарском крае две девочки в возрасте 13 и 14 лет вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. С подростками и их родителями были проведены профилактические беседы.
12 июня в Следственном комитете России вынесли решение по ребенку, который осквернил символ воинской славы в поселке Семибратово в Ярославской области.
Ранее женщина уснула у Вечного огня и оказалась за решеткой.