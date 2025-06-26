В Петербурге троих молодых людей обвинили в срыве и порче Знамени Победы

В Санкт-Петербурге троим местным жителям, включая одного несовершеннолетнего, предъявлено обвинение в осквернении символа воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, молодые люди сорвали Знамя Победы с торца жилого дома в Кировском районе и уничтожили его. Всем троим предъявлено обвинение, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. По закону, за такие действия может грозить до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 22 июня на улице Танкиста Хрустицкого. Знамя нашли разорванным рядом с домом. Один из подозреваемых, 17-летний юноша, был задержан на следующий день, в его квартире нашли предметы, указывающие на симпатию к нацистской идеологии. Позднее были установлены еще двое участников.

В начале июня следователи начали проверку после осквернения посвященного ВОВ памятника в Алтайском крае. Инцидент произошел в селе Павловск. Шестеро подростков обрисовали стелу Скорбящей Матери. На фото с места заметно, что кто-то изобразил на камне половой орган.

Ранее стало известно о судьбе мальчика, потушившего Вечный огонь в Ярославской области.