Стало известно о судьбе мальчика, потушившего Вечный огонь в Ярославской области

СК вынес решение по делу с мальчиком, который залил Вечный огонь под Ярославлем

В Следственном комитете России вынесли решение по ребенку, который осквернил символ воинской славы в поселке Семибратово в Ярославской области. Об этом сообщили в информационном центре ведомства.

«Установлено, что участником происшествия был 8-летний ребенок с особенностями развития, оснований для принятия мер в рамках уголовного законодательства не имеется», — заявили в ведомстве.

После инцидента Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ярославской области А.А. Бессмельцеву изучить условия жизни ребенка и при необходимости оказать его семье поддержку.

Напомним, что инцидент произошел 12 июня в поселке в 50 км от регионального центра. Все действия ребенка попали на камеру видеонаблюдения. На записи видно, как мальчик на велосипеде подъехал к монументу. Он поднялся к звезде с Вечным огнем и несколько секунд стоял, глядя на пламя. После этого мальчик подошел к канистрам с цветами у расположенного спереди памятника, выбросил растения на землю, а водой из двух емкостей погасил огонь.

Позже выяснилось, что у мальчика диагностирован аутизм, и он мог принять Вечный огонь за настоящий пожар.

Ранее женщина уснула у Вечного огня и оказалась за решеткой.