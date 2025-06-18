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Российские школьницы вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России

На Кубани две школьницы в День России вырвали и разбросали цветы у Вечного огня
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ГУ МВД России по Краснодарскому краю

На Кубани две девочки в возрасте 13 и 14 лет вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 12 июня в станице Петровской на улице Чапаева — две школьницы вырвали цветы из клумб у мемориала с Вечным огнем и разбросали их вокруг. На кадрах с места происшествия видно, что часть цветов злоумышленницы воткнули в сам Вечный огонь.

После обращения местного жителя по факту произошедшего полицейские оперативно установили личности нарушительниц. С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, решается вопрос о постановке девочек на учет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

До этого в Подмосковье женщина легла спать на мемориале у Вечного огня и попала на видео. Нарушительницу привлекли к административной ответственности и назначили ей наказание в виде 12 суток ареста.

Ранее стало известно о судьбе мальчика, потушившего Вечный огонь в Ярославской области.

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