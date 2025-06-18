Российские школьницы вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России

На Кубани две девочки в возрасте 13 и 14 лет вырвали и разбросали цветы у Вечного огня в День России. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошел 12 июня в станице Петровской на улице Чапаева — две школьницы вырвали цветы из клумб у мемориала с Вечным огнем и разбросали их вокруг. На кадрах с места происшествия видно, что часть цветов злоумышленницы воткнули в сам Вечный огонь.
После обращения местного жителя по факту произошедшего полицейские оперативно установили личности нарушительниц. С подростками и их родителями проведены профилактические беседы, решается вопрос о постановке девочек на учет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
До этого в Подмосковье женщина легла спать на мемориале у Вечного огня и попала на видео. Нарушительницу привлекли к административной ответственности и назначили ей наказание в виде 12 суток ареста.
Ранее стало известно о судьбе мальчика, потушившего Вечный огонь в Ярославской области.