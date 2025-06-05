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Женщина уснула у Вечного огня в Подмосковье и оказалась за решеткой

В Подмосковье женщину арестовали за сон возле Вечного огня

В Подмосковье женщина легла спать на мемориале у Вечного огня и попала на видео. Об этом сообщает агентство «Москва».

Инцидент произошел в городе Люберцы. Женщина легла спать в Малаховке на мемориале возле Вечного огня. На кадрах с места видно, как нарушительница в грязной одежде спит рядом с цветами, положив голову на пакет. Мужчина, ставший очевидцем случившегося, разбудил ее и попросил уйти.

Нарушительницу привлекли к административной ответственности. Люберецкий городской суд назначил ей наказание в виде 12 суток ареста, сообщили в ГУ МВД России по региону.

До этого в Братске школьники плевали и делали вид, что справляют нужду на Вечный огонь. На кадрах шесть школьников неподобающим образом ведут себя у мемориала славы — один из мальчиков повернулся к памятнику, согнул колени и сделал вид, что испражняется.

Ранее в Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ, нарисовав на нем половой орган.

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