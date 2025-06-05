В Алтайском крае подростки осквернили памятник ВОВ, нарисовав на нем половой орган

Следователи проводят проверку после осквернения посвященного ВОВ памятника в Алтайском крае. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По данным местных пабликов, инцидент произошел в селе Павловск. Шестеро подростков обрисовали стеллу Скорбящей Матери. На фото с места заметно, что кто-то изобразил на камне половой орган.

В действиях неизвестных следователи усмотрели признаки вандализма. Сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщается в публикации.

Прокуроры также обратили внимание на инцидент. Прокуратура контролирует ход и результаты проверки.

До этого в Петербурге мужчина справил нужду возле Вечного огня на Марсовом поле в центре города. Как рассказал очевидец, после этого неизвестный скрылся. Полиция организовала проверку по факту произошедшего.

Ранее на Кубани мемориал отремонтировали скотчем.