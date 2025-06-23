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В Петербурге неизвестные сорвали и испортили Знамя Победы на жилом доме

В Петербурге неизвестные осквернили боевое знамя на улице Танкиста Хрустицкого
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РИА Новости

В Кировском районе Санкт-Петербурга увидели сорванное и разорванное Знамя Победы. Об этом сообщила газета «Фонтанка».

По данным издания, местный житель Северной столицы сообщил в полицию, что флаг, который висел на девятиэтажном доме на улице Танкиста Хрустицкого, 7, оказался на земле в плохом состоянии.

Точное время происшествия пока неизвестно. Полиция начала проверку и выясняет все детали случившегося. Ведется рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела.

В начале июня следователи начали проверку после осквернения посвященного ВОВ памятника в Алтайском крае. Инцидент произошел в селе Павловск. Шестеро подростков обрисовали стеллу Скорбящей Матери. На фото с места заметно, что кто-то изобразил на камне половой орган.

До этого в Петербурге мужчина справил нужду возле Вечного огня на Марсовом поле в центре города. Как рассказал очевидец, после этого неизвестный скрылся.

Ранее стало известно о судьбе мальчика, потушившего Вечный огонь в Ярославской области.

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