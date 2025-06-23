В Петербурге неизвестные сорвали и испортили Знамя Победы на жилом доме

В Кировском районе Санкт-Петербурга увидели сорванное и разорванное Знамя Победы. Об этом сообщила газета «Фонтанка».
По данным издания, местный житель Северной столицы сообщил в полицию, что флаг, который висел на девятиэтажном доме на улице Танкиста Хрустицкого, 7, оказался на земле в плохом состоянии.
Точное время происшествия пока неизвестно. Полиция начала проверку и выясняет все детали случившегося. Ведется рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела.
В начале июня следователи начали проверку после осквернения посвященного ВОВ памятника в Алтайском крае. Инцидент произошел в селе Павловск. Шестеро подростков обрисовали стеллу Скорбящей Матери. На фото с места заметно, что кто-то изобразил на камне половой орган.
До этого в Петербурге мужчина справил нужду возле Вечного огня на Марсовом поле в центре города. Как рассказал очевидец, после этого неизвестный скрылся.
Ранее стало известно о судьбе мальчика, потушившего Вечный огонь в Ярославской области.