Сорвавший Знамя Победы в Петербурге оказался подростком-неонацистом

В Петербурге поймали 17-летнего подростка, который сорвал и испортил Знамя Победы. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Сотрудники правоохранительных органов установили одного из подозреваемых, и у него по месту жительства обнаружили испорченное Знамя Победы. Возбуждено уголовное дело по статье об осквернении символа воинской славы России. В ближайшее время подростку предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Агентство РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает, что в квартире юноши обнаружили также различные предметы, которые отражают приверженность подростка к нацистской идеологии. По материалам полицейской проверки возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Инцидент произошел на улице Танкиста Хрустицкого. Злоумышленники сорвали Знамя Победы, которое висело на одном из зданий.

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