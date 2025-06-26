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В правоохранительных органах рассказали о местонахождении блогера Алекса Лесли

Блогер Алекс Лесли, на которого в России завели дело, находится за границей
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Телеграм-канал «alexlesleynew»

Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли), на которого в России завели дело о склонении к изнасилованию за его пикап-тренинги, находится за границей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Кириллов, по предварительным данным, находится за границей», — заявил собеседник агентства.

До этого сообщалось, что против блогера возбудили уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию.

Также сообщалось, что девушки стали массово сообщать о домогательствах на улицах Москвы. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», домогательства стали одним из заданий от «гуру соблазнения», который предлагал ученикам обрести уверенность в себе с помощью знакомств с женщинами.

25 июня Telegram-канал 112 писал, что в отношении мужчин, которые причастны к домогательствам к девушкам в центре Москвы, организована проверка.

Ранее в центре Москвы несовершеннолетняя подверглась домогательствам.

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