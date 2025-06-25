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В отношении тренера по пикапу, который учит мужчин домогаться девушек, начата проверка

112: полиция разыскивает «гуру соблазнения», трогавших девушек в центре Москвы
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Telegram-канал «Осторожно, Москва»

В отношении мужчин, которые причастны к домогательствам к девушкам в центре Москвы, организована проверка. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сообщается, что мужчины подходили к девушкам и снимали свои действия на видео. По информации канала, причина, по которой мужчины стали публично нарушать рамки приличия в отношении прохожих в столице — задания от тренера «по пикапу и сексу» Алекса Лесли (Кириллов. — «Газета.Ru»).

«Блогер запустил этот ... челлендж, чтобы, по его словам, показать, что девушки не должны отказывать парням в принципе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в отношении самопровозглашенного секс-гуру проводится проверка».

В настоящий момент нарушителей разыскивает полиция. Кроме того, депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что обратилась по этому поводу к председателю СК России Александру Бастрыкину и назвала действия мужчин насилием.

При этом сам «гуру соблазнения», который запустил в центре Москвы волну домогательств, призвал своих учеников продолжить «телесный тренинг», несмотря на жалобы девушек. В беседе с Telegram-каналом Baza он заявил, что при «текущем оттоке населения и демографии» необходимо разрешать все, чтобы заставить людей размножаться.

Ранее в центре Москвы несовершеннолетняя подверглась домогательствам.

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