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В центре Москвы несовершеннолетняя подверглась домогательствам

Москвичка заявила, что незнакомец домогался ее 17-летней дочери в центре города
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Москве женщина рассказала о домогательствах в отношении ее 17-летней дочери со стороны прохожего. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».

По словам женщины, инцидент произошел несколько дней назад во время прогулки по центру города с подругой. Школьницы шли по подземному переходу, когда неизвестный приобнял девушку сзади.

«Она ему сказала: «Отпустите меня, пожалуйста». Это все произошло днем», – сообщила она.

Мать планирует обратиться в полицию.

До этого девушки стали массово сообщать о домогательствах на улицах Москвы. По словам пострадавших, мужчины подходили к ним и после отказа познакомиться грубо хватали за ягодицы и убегали.

По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», домогательства стали одним из заданий от «гуру соблазнения», который предлагал ученикам обрести уверенность в себе с помощью знакомств с женщинами. Пострадавшие обратились в полицию.

Ранее в Магадане мужчину задержали за развращение маленькой девочки.

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